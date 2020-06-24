Домбровська прийняла вибачення Корнієнка за "робочу бабу": це неприпустимо
Тетяна Домбровська заявила, що вибачення Олександра Корнієнка прийняті
Одна з можливих кандидаток у мери Миколаєва Тетяна Домбровська прийняла вибачення глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, який назвав її "робочою бабою".
Як заявила Домбровська в коментарі LB.ua, вона вважає неприпустимим, щоб чоловік говорив про жінку в такій формі.
"Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час пресконференції, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Учора після конференції він приніс мені вибачення, також сьогодні були повторні вибачення, уже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі", – зазначила політикиня.
Також вона має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу" і готова балотуватися в мери Миколаєва, якщо партія так вирішить.
"Я сьогодні є одним із розглянутих кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті", – додала Домбровська.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" Давида Арахамії і Олександра Корнієнка під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег.
Згодом Корнієнко виправдався за злиту в мережу розмову.
Зі свого боку Арахамія заявив, що скандальний відеозапис нібито був змонтований із двох частин, одна з яких – у гумористичному стилі.
За словами Корнієнка, одна частина розмови була про нардепку від "Слуги народу" Ірину Аллахвердієву, а друга – про Домбровську. Саме про неї він сказав "баба робоча, як корабельна сосна".