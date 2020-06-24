Домбровська прийняла вибачення Корнієнка за "робочу бабу": це неприпустимо

Одна з можливих кандидаток у мери Миколаєва Тетяна Домбровська прийняла вибачення глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, який назвав її "робочою бабою".

Як заявила Домбровська в коментарі LB.ua, вона вважає неприпустимим, щоб чоловік говорив про жінку в такій формі.

"Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час пресконференції, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Учора після конференції він приніс мені вибачення, також сьогодні були повторні вибачення, уже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі", – зазначила політикиня.

Також вона має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу" і готова балотуватися в мери Миколаєва, якщо партія так вирішить.

"Я сьогодні є одним із розглянутих кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті", – додала Домбровська.

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