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14 грудня • оновлено в 16:25
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Доленосного прориву не сталося: у Путіна підвели підсумок зустрічі із Зеленським

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У Москві підбили підсумки зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського на саміті в "нормандському форматі".

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі не сталося "доленосного прориву". Про це він сказав в ефірі Першого каналу, передає "РІА Новини".

Новини
Зустріч у нормандському форматі: як це було

"Чи відновився нормандський формат після неабиякої перерви - так, відновився. Чи досягнутий доленосний прорив - ні", – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

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Раніше OBOZREVATEL писав, що у Зеленського зробили першу заяву про зустріч з Путіним в "нормандському форматі".

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Дмитро Пєсков
Тег
нормандський формат
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Судьбоносный прорыв", "сакральные скрепы», "ТрЭтий РЫм" - любит ка-ца-пье пафосно-патетические фразы провозглашать. "Обыкновенная прислуга, а форсу — как у комиссарши". ( П.П. Шариков.)
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