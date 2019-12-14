Доленосного прориву не сталося: у Путіна підвели підсумок зустрічі із Зеленським

У Москві підбили підсумки зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського на саміті в "нормандському форматі".

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі не сталося "доленосного прориву". Про це він сказав в ефірі Першого каналу, передає "РІА Новини".

"Чи відновився нормандський формат після неабиякої перерви - так, відновився. Чи досягнутий доленосний прорив - ні", – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков Яндекс

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Зеленського зробили першу заяву про зустріч з Путіним в "нормандському форматі".

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