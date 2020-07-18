Документи з підписами Януковича виставили на аукціон. Фото

Політика 17:36, 18.07.2020 Оновлено: 17:37, 18.07.2020

На білоруському онлайн-аукціоні виставили на продаж банківську юридичну справу разом із копіями паспорта та інших документів колишнього президента України Віктора Януковича.

Лот, оцінений у 49 тисяч білоруських рублів (понад 560 тисяч гривень) з'явився на ресурсі Ay.by (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

Зазначається, що на документах є підписи Януковича. Продавець зареєстрований як фізична особа з Брянської області Росії.

Копії документів.
Джерело: Ay.by
Оголошення про продаж.
Скріншот

Власник пообіцяв "тільки безпечну угоду і повну конфіденційність". Він запевняє, що документи не є підробкою.

"Із приватної колекції в колекцію", – написав продавець.

Копії документів.
Джерело: Ay.by
Копії документів.
Джерело: Ay.by
Копії документів.
Джерело: Ay.by
Копії документів.
Джерело: Ay.by
Копії документів.
Джерело: Ay.by
Копії документів.
Джерело: Ay.by
Копії документів.
Джерело: Ay.by
Оголошення про продаж.
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, нещодавно Віктор Янукович відсвяткував своє 70-річчя в казино в Сочі (Росія) разом з експрем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

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