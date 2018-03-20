Документ зник: соратник Януковича поновився на посаді

Скандальний чиновник, який співпрацював із терористами і входив в оточення екс-президента втікача Віктора Януковича, Павло Панасюк поновився на посаді директора Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Донецькій області.

Як пише в своєму блозі журналіст Денис Казанський, керівник ДАБІ Олексій Кудрявцев разом із Панасюком придумали схему, яка дозволила останньому уникнути звільнення.

Як повідомляв "Обозреватель", ще в листопаді 2017 року Панасюк написав заяву про звільнення, після розголосу про його скандальне призначення.

Журналістам навіть надали скан заяви.

Як з'ясував Казанський, насправді Кудрявцев і Панасюк обдурили громадськість.

"Вони розіграли хитромудру комбінацію. Панасюк відправив скан своєї заяви про звільнення електронною поштою, а потім подав до суду і заявив, що не писав ніякої заяви. Власноруч написаної заяви Кудрявцев з нього, як ви розумієте, завбачливо не взяв. Представники ДАБІ в суді зіграли в піддавки, і в підсумку зрадник і спільник бойовиків Панасюк був відновлений на посаді", - пише журналіст.

"У чому був сенс ламати всю цю комедію зі звільненням я так і не зрозумів. Очевидно, Паша-Хаммер (як називали в Горлівці Панасюка) і його шеф Олексій Кудрявцев вирішили, що розробили геніальну схему, про яку журналісти ніколи не дізнаються. Але в підсумку вийшла ще більша ганьба, ніж була з самого початку. Втім, по-іншому у таких дрібних і бездарних шахраїв і не буває", - зазначає журналіст.

Зазначимо, що Панасюк під час президентства Януковича обіймав посаду начальника Горлівського управління внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ.