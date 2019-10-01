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1 жовтня • оновлено в 14:45
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Документ ООН? Зеленський попався на плагіаті важливого указу

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 30 вересня, підписав указ Про цілі стратегічного розвитку України на період до 2030 року, текст якого практично повністю повторює документ ООН кількарічної давності.

Першим на схожість звернув увагу журналіст Юрій Ткачов і написав про це у своєму Telegram-каналі. Так, документ ООН називається "Система глобальних показників досягнення цілей у галузі сталого розвитку та виконання завдань Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року".

Як і в ньому, в указі Зеленського першим пунктом йде "подолання бідності", другим – "подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства", а третім – "забезпечення здорового способу життя для всіх у будь-якому віці".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Пункт №14 в оригіналі звучить так: "Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку". В указі Зеленського він просто переведений українською мовою. Там зазначається, що він спрямований на "забезпечення національних інтересів України з питань сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня і якості життя населення, дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина".

Документи розміщені на сайтах президента України і ООН відповідно.

Як писав OBOZREVATEL, глава України Володимир Зеленський відреагував на обвалення чотириповерхового будинку в Дрогобичі Львівської області, озвучивши неправдиву інформацію про постраждалих, яку поширили ЗМІ.

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Особа
Володимир Зеленський
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну от куда у клоуна мощная соображаловка! Он знает как играть членом на рояле и выводить деньги в офшоры. И то его этому научили, а не сам дорыл.
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Мир Миру
Мир Миру
Чудово написано.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так это не Зе попался, а "спецы" с кучей оксфордских дипломов и заоблачными зарплатами. Хотя с другой стороны как бы и нормально, что документ ООН принят к исполнению.
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