Документ ООН? Зеленський попався на плагіаті важливого указу

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 30 вересня, підписав указ Про цілі стратегічного розвитку України на період до 2030 року, текст якого практично повністю повторює документ ООН кількарічної давності.

Першим на схожість звернув увагу журналіст Юрій Ткачов і написав про це у своєму Telegram-каналі. Так, документ ООН називається "Система глобальних показників досягнення цілей у галузі сталого розвитку та виконання завдань Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року".

Як і в ньому, в указі Зеленського першим пунктом йде "подолання бідності", другим – "подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства", а третім – "забезпечення здорового способу життя для всіх у будь-якому віці".

Володимир Зеленський

Пункт №14 в оригіналі звучить так: "Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку". В указі Зеленського він просто переведений українською мовою. Там зазначається, що він спрямований на "забезпечення національних інтересів України з питань сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня і якості життя населення, дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина".

Документи розміщені на сайтах президента України і ООН відповідно.

Як писав OBOZREVATEL, глава України Володимир Зеленський відреагував на обвалення чотириповерхового будинку в Дрогобичі Львівської області, озвучивши неправдиву інформацію про постраждалих, яку поширили ЗМІ.

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