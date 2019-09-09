"Доктор Смерть!" Супрун розповіла про незвичне знайомство із Зеленським

При першій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та його командою ексглава МОЗ Уляна Супрун назвала себе "доктором Смерть".

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег". Фрагмент розмови в особистому Telegram-каналі оприлюднила журналістка, шеф-редактор інтернет-видання Соня Кошкіна.

Як зазначила Супрун, на зустрічі вона презентувала президенту хід медичних реформ.

Володимир Зеленський і Уляна Супрун Колаж

"Розповім один епізод, вам точно сподобається. На самому початку його президентства у нас відбулася зустріч... Були присутні Богдан, Гончарук (тоді ще в статусі заступника ОП), Шефір, інші.

Так ось, заходячи на цю зустріч, Зеленський вітався з кожним особисто – за руку. Підходить до мене, простягає руку назустріч, каже: "Я – Володимир Зеленський". "А я – доктор Смерть", – відповідаю. "Але це смерть радянської медицини", – додала я", – сказала колишня чиновниця.

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Нагадаємо, 29 серпня Уляна Супрун написала заяву про звільнення з посади очільниці МОЗ на ім'я новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Як писав OBOZREVATEL, нова міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на своїй посаді готова ділитися з українцями важливими порадами на теми медицини.

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