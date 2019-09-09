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10 вересня • оновлено в 06:27
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"Доктор Смерть!" Супрун розповіла про незвичне знайомство із Зеленським

4.3т Читати матеріал російською

При першій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та його командою ексглава МОЗ Уляна Супрун назвала себе "доктором Смерть".

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Лівий берег". Фрагмент розмови в особистому Telegram-каналі оприлюднила журналістка, шеф-редактор інтернет-видання Соня Кошкіна.

Як зазначила Супрун, на зустрічі вона презентувала президенту хід медичних реформ.

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Володимир Зеленський і Уляна Супрун

Володимир Зеленський і Уляна Супрун

Колаж

"Розповім один епізод, вам точно сподобається. На самому початку його президентства у нас відбулася зустріч... Були присутні Богдан, Гончарук (тоді ще в статусі заступника ОП), Шефір, інші.

Так ось, заходячи на цю зустріч, Зеленський вітався з кожним особисто – за руку. Підходить до мене, простягає руку назустріч, каже: "Я – Володимир Зеленський". "А я – доктор Смерть", – відповідаю. "Але це смерть радянської медицини", – додала я", – сказала колишня чиновниця.

"Доктор Смерть!" Супрун розповіла про незвичне знайомство із Зеленським

Скріншот

Нагадаємо, 29 серпня Уляна Супрун написала заяву про звільнення з посади очільниці МОЗ на ім'я новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Як писав OBOZREVATEL, нова міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на своїй посаді готова ділитися з українцями важливими порадами на теми медицини.

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Особи
Володимир Зеленський Уляна Супрун Соня Кошкіна, LB
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я політика курйоз
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Waix Alex
Waix Alex
Супрун нужно восстановить, честный и прогрессивный работник, мешающий воровать хитрожопым олигархам.
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