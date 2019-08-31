"Дойдем до Києва, потім до Львова": в "ДНР" замахнулися на нові території України

Так званий прем'єр-міністр самопроголошеної "ДНР" Олександр Бородай та його пособники замахнулися на нові території України.

Вони заявили, що в їх планах захопити Київ, а потім і Львів. Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook і опублікував фото із зустрічі "ДНРовців".

Він також саркастично процитував тези "Союзу добровольців Донбасу" щодо планів на Україну.

"Дойдем до Києва, а потім до Львова", "Немає ніякої України". Пощади нам, українцям, не буде. Поблажливість можлива тільки після беззастережної капітуляції, як німців в 1945. А взагалі ми один народ, без України Росія недоімперія. Поки ж "Союз добровольців Донбасу" в разі необхідності готовий вийти на допомогу Росгвардіі, щоб не допустити революції у РФ. Чи готові проливати свою кров і кров російських лібералів. Пан Бородай каже, що навички у них є. Не бреше", — написав у мережі Цимбалюк.

Користувачі мережі під постом Цимбалюка висміяли наміри Бородая і його пособників.

Скріншот facebook.com/RomanTsymbaliuk

Скріншот facebook.com/RomanTsymbaliuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк поставив на місце скандального журналіста Чаленко, який після Революції Переваги втік до Росії.

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