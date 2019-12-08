"Договір з дияволом": ветеран АТО пояснив, що Путін готує Україні

Президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським буде домагатися поступок, спрямованих на знищення української державності.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО Гліб Бабич, коментуючи зустріч "нормандської четвірки" в Парижі, заплановану на 9 грудня.

"Це може скінчитися фатально для країни. Там не говориться ні про які інші речі, ніж лягати під російські плани. Це як у договорі з дияволом. Ти підписуєш нібито зрозумілий документ, але диявол криється в деталях. Коли ти поставив підпис кров'ю, ці деталі спливають. Ти розумієш, що отримав зовсім не те, що хотів. Це біда, це твій кінець, але ти вже підписав. Будь-який договір з Росією – це договір з дияволом", – заявив Бабич.

За його словами, Захід підштовхнув Зеленського до переговорів з Путіним, оскільки "Україна перестала проявляти активність у власному захисті".

"Європа і весь світ в цілому нам допоможуть у всьому. Якщо ми будемо захищатися, вони допоможуть нам захищатися. Якщо ми підемо здаватися, вони допоможуть нам здатися", – зазначив військовий.

Ветеран АТО нагадав, що опозиція у Верховній Раді висунула Зеленському п'ять умов з метою не допустити капітуляції на переговорах.

"Це п'ять червоних ліній, які не можна перетинати. Зеленський буде перебувати в Парижі, як на мінному полі. Це п'ять мін-розтяжок – будь-яку чіпляєш і вибухає все. Я не кажу навіть про суспільний вибух. Будь-яка поступка у цих п'ятьох пунктах запускає і реалізує план, на який сподівається Росія. А вона сподівається на одне – їй не потрібен Донбас або навіть Крим окремо. Їй потрібно все. Це всі знають, але чомусь ми робимо вигляд, що з цим дияволом можна домовитися, що він може змінитися. Ніколи", – пояснив Бабич.

"Росія ніколи не йде на поступки, якщо партнер по переговорах слабкий. А Володимир Зеленський – слабкий парламентер перед обличчям Путіна, тому що школа одна і інша непорівнянні. Радники наші сильно програють їхнім радникам", – додав він.

forbes.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно завершувати цю війну", – сказав він.

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

У мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

Обмін полоненими.

Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

Новий закон про особливий статус Донбасу.

Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

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