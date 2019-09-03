"Догодити" Зеленському: нардеп від Порошенка запропонував зробити в Раді "Квартал 95"

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко виступив проти скорочення парламенту до 300 осіб замість 450.

Про це він заявив у вівторок, 3 вересня, під час засідання Верховної Ради. Висловлюючи своє бурхливе обурення від ініціативи "Слуги народу", Гончаренко запропонував скоротити число нардепів до 95 – натякаючи на "Квартал 95", екслідером якої був президент Володимир Зеленський.

"300 депутатів – яка цікава новела. А у мене інша пропозиція – давайте зробимо 95. Щоб уже повний "Квартал 95" тут був. Щоб повністю відповідало духу президента. Я вже підготував законопроект про 95. Хто хоче приєднатися – підписуйте, зробимо 95", – заявив Гончаренко з трибуни.

Олексій Гончаренко скріншот

"Приклад дешевого популізму. Тільки червона кнопка, тільки проти", – виступив нардеп проти скорочення Ради.

Ірина Луценко та Артур Герасимов, партія "ЄС" скріншот

Олексій Гончаренко скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада прийняла історичне рішення – проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Законопроект підтримали 373 нардепа.

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