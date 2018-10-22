Дочка народила: Добкін уперше став дідусем

Народний депутат України Михайло Добкін уперше став дідусем.

Хрещенник політика, відомий телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний повідомив в Instagram, що дочка Добкіна Алла напередодні народила.

"Мої рідні! Тепер у вас повноцінна сім'я. З поповненням! Нехай росте здоровим і міцненьким на радість мамі і татові!" - написав продюсер.

Нагадаємо, дочка Добкіна вийшла заміж влітку 2017 року. Її чоловік Олег Гуревич - харків'янин, займається тенісом, у ЗМІ його називають "гаманцем" Добкіна. Його фірми завжди вигравали тендери ХОДА та міськради за часів правління команди Кернес-Добкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні екс-"прокурор" анексованого Росією Криму, депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська вперше прокоментувала таємне весілля.