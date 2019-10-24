Добровільно-примусово: Кабмін призначить "дедлайн" місцевим громадам

Реформа децентралізації в Україні має завершитися у 2020 році. Уряд планує встановити граничний термін для добровільного об'єднання територіальних громад (ОТГ).

Після дедлайну (найімовірніше, навесні 2020 року) населені пункти, що не ввійшли до тієї чи іншої ОТГ, будуть приєднувати "примусово" – згідно з новими планами адміністративно-територіального устрою. Про це розповів у ефірі ObozTV перший заступник міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький.

Живицький нагадав, що наразі цей процес в Україні добровільний. "Але якщо не встановити кінцеву дату, до якої вони завершать об'єднання, то це не буде зроблено", – наголосив він.

Чиновник пояснив, що труднощі обумовлені різними причинами, зокрема політичним впливом (прив'язкою до мажоритарних округів) та спротивом бізнесу.

"Деякі великі агропідприємства та холдинги мають ділянки в районі певних населених пунктів. І вони хочуть, щоб їхні межі збігалися з межами землі, яку вони обробляють", – уточнив Живицький.

Тому, за його словами, "десь навесні буде дедлайн, до якого громади зможуть об'єднуватися самостійно, добровільно".

"А потім вже буде законом ухвалена нова система адміністративно-територіального устрою нових кордонів і громад", – зазначив заступник міністра.

На думку Живицького, вже у 2020 році децентралізація може успішно завершитися.

"Сподіваюся, що нам навіть не доведеться очікувати кінця 2020 року", – спрогнозував він.

"Ми дуже багато втрачаємо у світовій конкурентоспроможності держави. Тому що це – сума конкурентоспроможності та можливостей кожної окремої громади. Розвиваючи громаду – ми розвиватимемо всю Україну", – резюмував він.

Карта ОТГ в Україні decentralization.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кабінет міністрів розглядає можливість скасування районів як територіально-адміністративних одиниць. За словами Живицького, остаточне рішення про нову систему управління державою на регіональному та місцевому рівні буде ухвалене протягом двох-трьох місяців.

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