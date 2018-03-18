Через неявку багатьох депутатів на свою роботу цієї середи Верховна Рада не змогла розглянути надзвичайно важливий проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Справедливо очікуючи підтримки від міжнародної спільноти, зокрема санкцій проти Росії, Україна має виконати власне домашнє завдання й сформувати консолідовану претензію до держави-агресора. Нагадаю, що Радянський Союз почав готувати консолідовану претензію до Німеччини ще у 42-му році – задовго до перемоги.

Тож відповідний проект Постанови був внесений Олегом Ляшком та мною ще у 2016 році, але й досі не ухвалений. В законі про деокупацію Донбасу вдалося провести загальну норму про консолідовану претензію. Тепер слід без зволікання перейти до її практичної реалізації.

Наша Постанова передбачає невідкладне утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави та підготовки консолідованої претензії України до Росії.

Самотужки реалізувати це надзавдання не зможе жоден існуючий орган влади. Тож зволікати зі створенням такого міжвідомчого органу неприпустимо.

Постанова також доручає Уряду розробити методику визначення шкоди та обсягу збитків, завданих Україні російською агресією. Адже без встановлення розміру шкоди неможливо пред’явити претензію агресору та задіяти механізм міжнародно-правової відповідальності. Абсолютно ненормально, що на 5-му році війни українська держава й досі не розпочала системної роботи з обрахунку загального обсягу нанесених збитків.

Реалізація цих заходів повністю відповідає міжнародній практиці та суттєво посилить позиції України на міжнародній арені. В тому числі посилить переговорні позиції України з фінансовими інститутами та кредиторами, зокрема Міжнародним валютним фондом.

Ми також передбачаємо створення єдиної бази даних доказів агресії Росії проти України, скоєних воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Та доручаємо Службі безпеки та Міноборони посилити співпрацю з Генеральною прокуратурою щодо надання Міжнародному кримінальному суду в Гаазі усіх документів, необхідних для проведення розслідування злочинів, скоєних вищим керівництвом Росії та окупаційною адміністрацією на Донбасі і в Криму.

Радикальна партія Олега Ляшка переконана - Добро має бути з кулаками, в тому числі міжнародно-правовими. Росія зрештою буде притягнута до відповідальності. Закликаємо Верховну Раду невідкладно розглянути та ухвалити нашу Постанову.