"Добрий знак!" У Росії відповіли Зеленському на обіцянку щодо Донбасу

Росія оцінила заяву президента України Володимира Зеленського про розведення сил на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, зазначивши, що проведений обмін має сприяти врегулюванню ситуації на сході України, передає ТАСС.

"Ми відзначили з російського боку дуже і дуже позитивні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він зацікавлений у вирішенні через роботу "нормандського формату" і контактної групи питання про розведення сил і засобів на лінії зіткнення, починаючи з тих регіонів, які були узгоджені ще три роки тому лідерами "нормандського формату", а потім і на всій лінії зіткнення", – сказав він.

Сергій Лавров Радіо Свобода

Також Лавров висловив надію, що "агресивні і антиросійські" рішення п'ятого президента Петра Порошенка будуть відкликані.

"Ми висловили задоволення обміном "35 на 35", – зазначив він. – Ми сподіваємося, що це добрий знак, який дозволить розраховувати, що паралельно із врегулюванням на Донбасі і російсько-українські відносини будуть нормалізовані, і ті агресивні і антиросійські рішення, які ухвалював режим Порошенка, будуть відкликані з метою забезпечити в наших відносинах взаємну повагу і пошану національних меншин в Україні та в РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський анонсував розведення сил на Донбасі у два етапи – в Золотому і Петровському, а потім на всій території регіону.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!