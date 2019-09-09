Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Добрий знак!" У Росії відповіли Зеленському на обіцянку щодо Донбасу

17т Читати матеріал російською

Росія оцінила заяву президента України Володимира Зеленського про розведення сил на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, зазначивши, що проведений обмін має сприяти врегулюванню ситуації на сході України, передає ТАСС.

"Ми відзначили з російського боку дуже і дуже позитивні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він зацікавлений у вирішенні через роботу "нормандського формату" і контактної групи питання про розведення сил і засобів на лінії зіткнення, починаючи з тих регіонів, які були узгоджені ще три роки тому лідерами "нормандського формату", а потім і на всій лінії зіткнення", – сказав він.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Радіо Свобода

Також Лавров висловив надію, що "агресивні і антиросійські" рішення п'ятого президента Петра Порошенка будуть відкликані.

Новини
Зустріч Зеленського з Путіним: з'явилися подробиці "нормандського формату"

"Ми висловили задоволення обміном "35 на 35", – зазначив він. – Ми сподіваємося, що це добрий знак, який дозволить розраховувати, що паралельно із врегулюванням на Донбасі і російсько-українські відносини будуть нормалізовані, і ті агресивні і антиросійські рішення, які ухвалював режим Порошенка, будуть відкликані з метою забезпечити в наших відносинах взаємну повагу і пошану національних меншин в Україні та в РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський анонсував розведення сил на Донбасі у два етапи – в Золотому і Петровському, а потім на всій території регіону.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Сергій Лавров Володимир Зеленський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
58
23
Смішно
6
Цікаво
11
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
О! И лавров имеет о чем лаВРАТЬ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Boesko Lena
Boesko Lena
Режим Порошенка??? Це каже підспівувач Х*йла, головного военного злочинця сучасності! Ми відстоюємо нашу країну, і з агресором треба триматися жорстко! Поки Раша не вибачиться перед нашим народом, поки не виведе війська-це агресор! Крапка!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Оказывается, нужно было всего лишь желание украинского гидранта...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel