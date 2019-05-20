''Добре, що не впав'': нардеп розповів про казус на інавгурації Зеленського

Народний депутат України від фракції "Самопоміч" Олександр Опанасенко став учасником курйозного інциденту у Верховній Раді. Під час інавгурації президента Володимира Зеленського він підхопив посвідчення глави держави, яке впустив солдат із почесної варти.

Про подробиці події Опанасенко розповів в ефірі ObozTV. За словами депутата, кожна інавгурація запам'ятовується якимись недолугостями.

"Ішов хлопець із почесної варти, я дивлюся – посвідчення з подушечки зісковзує, коли він повертався. Моє безпосереднє місце – біля ложі гостей, які приїхали. Там усі президенти, іноземні гості – це праворуч, якщо дивитися на трибуну. Я бачу, що посвідчення сповзає, і кинувся підтягнути його, майже встигав. Зловив майже на землі", – розповів Опанасенко.

У зв'язку з інцидентом він нагадав приказку – "швидко підняте не вважається таким, що впало".

Нардеп повідомив, що йому ніхто не дякував за його вчинок: "Навпаки, я думав, може, я щось не те зробив, може, чіпати руками не можна".

Також Опанасенко розповів, що відчував військовослужбовець із почесної варти, що упустив "посвідчення №1".

"Я розумів, що його внутрішньо просто розривало, тому що це скажена відповідальність. Він під камерами стояв, така відповідальність, можливо, раз у житті таке буває. Він нічого не казав, але в очах у нього була напруга, нервував він серйозно. Добре, що не впав", – повідомив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інавгурації екс-президента України Віктора Януковича і п'ятого президента Петра Порошенка також запам'яталися кількома поганими прикметами, тоді як першим трьом главам держави вдалося уникнути подібних проблем.

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