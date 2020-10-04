Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова

Дар'я Дурова Політика 16:33, 4.10.2020 Оновлено: 17:17, 4.10.2020

У неділю, 4 жовтня, народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів міського голови Харкова.

Цю інформацію політик підтвердив на своєму Telegram-каналі. За даними порталу KHARKIV Today, Добкін вже приніс відповідну заяву в Харківську міську виборчу комісію.

Як написав екскандидат у мери, він зняв кандидатуру на користь чинного голови Харкова Геннадія Кернеса, який захворів на коронавірус.

"Він почав видужувати і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому та його блоку", – написав Добкін про Кернеса.

Документи для реєстрації на місцевих виборах колишній нардеп подав 23 вересня як самовисуванець.

Повний пост політика в Telegram.
Скриншот

Як відомо, у минулому Добкін уже обіймав посаду харківського міського голови, а також керував державною адміністрацією в області. Зараз він очолює партію "Християнські соціалісти".

Про інших кандидатів у мери Харкова, які заявили про бажання очолити місто, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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