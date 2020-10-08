Добкін згадав деталі втечі Януковича: той був спокійний і сподівався на Путіна і Обаму

Колишній глава Харківської облдержадміністрації, екснардеп Михайло Добкін розповів, як зустрічав президента-втікача Віктора Януковича в аеропорту Харкова 21 лютого 2014 року, після розстрілу протестувальників на Майдані в Києві.

Як сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону, Янукович прилетів на двох вертольотах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На першому вертольоті прилетів він сам, прилетів, царство небесне, Вітя, син. Прилетів Клюєв і голова Верховної Ради Рибак. На другому вертольоті летіла охорона. Ніяких інших людей не було", – заявив Добкін.

За його словами, коли Янукович прилетів, був дзвінок в аеропорт про мінування.

"І ми виїжджали, щоб ти розумів, не через центральний, а через запасний вихід. Для мене це було страшною ганьбою. Тому що я вважаю, якщо ти при посаді, ти повинен заходити і виходити через центральний вхід", – зазначив політик.

Він додав, що Янукович не була стривожений, а абсолютно розслаблений.

"Він усім видом показував: "Все добре"... Поки ми були в аеропорту, він показав мені – я не знаю, це був оригінал чи копія, – договір, який був підписаний кількома міністрами закордонних справ і наближеними. Він мені сказав: "Міша, я їх всіх зробив", – підкреслив Добкін.

Янукович нібито повідомив, що тодішній президент США Барак Обама і президент РФ Володимир Путін дали йому гарантії.

"Він мені сказав, що йому дзвонили і Обама, і Путін... Тобто я можу розуміти, що йому могли дзвонити не Обама і не Путін, а принаймні уповноважені люди. Але я не ставлю під сумнів, що перед тим, як він підписав, він розмовляв і з Москвою, і з Вашингтоном. Він був настільки впевнений, що у нього є захисна грамота... І я був упевнений. Підписи людей таких стояли: Франція, Німеччина, Польща", – стверджує Добкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Добкін розповів, що Віктор Янукович, який у 2014 році втік до Росії через Крим, "виходячи на вулицю, гримується до невпізнання".