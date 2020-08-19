Добкін виправдав дії Лукашенка і похвалив ОМОН за "порятунок Білорусі". Відео

Народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін публічно підтримав Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль. Крім того, скандально відомий український політик виправдав дії білоруських силовиків, які жорстоко розганяли протести проти влади.

В ефірі свого YouTube-каналу Добкін заявив, що жорсткі заходи влади та правоохоронців нібито дали змогу врятувати державу від зовнішнього управління (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Те, що в Білорусі не спалахнуло, як суха трава від кинутого сірника, – велика заслуга Лукашенка. Подобається це чиїмось вухам, не подобається, але він готувався до цієї ситуації давно і заздалегідь. Він вивчав досвід негативний моєї рідної України. Він напевно вивчав досвід тих держав, де проходили "кольорові" революції. Я підтримую дії влади білоруської, спрямовані на збереження держави", – висловився політик.

Добкін додав, що якщо в якій-небудь державі вибудувана така політична система, як у Білорусі, то спроба потрапити до неї комусь новому "піде тільки на шкоду". Ті ж, хто хоче зламати таку систему, на його думку, "або нічого не розуміють, або дурні, або занадто молоді".

Протести проти влади в Білорусі Twitter "Чай з варэннем"

Що стосується дій ОМОНу, причетного до насильства над мітингувальниками, деякі з яких загинули, то їх Добкін також цілком виправдав, заявивши, що поведінка силовиків були зумовлена необхідністю захисту держави.

"Багато хто абсолютно природно, нормально рефлексують, коли говорять, що не можна бити людей, не можна виступати проти свого народу. Це правильно, чесно, і я дотримуюся точно таких самих поглядів, але з одним "але": це не можна, якщо це не загрожує більшій кількості людей, які проживають у твоїй рідній країні. Якщо ті, хто не згодні з думкою більшості, не починають вести себе агресивно та намагаються підім'яти під себе результати виборів, ситуацію в країні, змести чинну владу", – висловився екснардеп.

"Можливо, це було не зовсім гуманно, а може, і не дуже добре, якщо дивитися з телеекранів. Вони захистили державну систему Білорусі, вчинили правильно", – оцінив дії білоруського ОМОНу український політик.

За словами Добкіна, силовики нібито "виконували свої повноваження" в межах закону, який це все їм дозволяв.

"Я думаю, що білоруси розберуться і покарають тих, хто вже зовсім по-садистськи отримував задоволення, б'ючи людей. Але глобально люди у формі та Лукашенко захистили країну", – зробив висновок скандальний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко достроково привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

Крім того, нардеп подякував йому за "душевне ставлення до України" і жодним словом не згадав про силові розгони та побиття мітингувальників у Білорусі.

Пізніше Шевченко звернувся до білоруського народу із закликом пробачити за все Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю і спостерігачами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!