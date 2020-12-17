Добкін – про смерть Кернеса: пробач мені, Гено

Колишній мер Харкова й екснардеп Михайло Добкін прокоментував смерть Геннадія Кернеса, обраного головою міста під час місцевих виборів восени 2020 року.

У пості на своєму Telegram-каналі він попросив вибачення в Кернеса, зазначивши, що сам давно його пробачив.

"Ти пробач мені, Гено, якщо словом чи ділом не мав рації. Я тебе давно пробачив. Спочивай із миром", – написав він.

Також Добкін упевнений, що ім'я Кернеса завжди буде пов'язане з відродженням Харкова.

"Сьогодні пішла з життя людина, чиє ім'я назавжди буде пов'язане з відродженням Харкова. Царство йому Небесне. Знаючи його характер, не сумніваюся, що він і на небесах намагатиметься давати вказівки янголам, хоч і сподіваюся, що він хоча б там відпочине", – зазначив він.

Telegram Михайла Добкіна.

Нагадаємо, що на початку жовтня Добкін розповів про свою сварку з Кернесом. Колишній нардеп зазначив тоді, що вже рік не розмовляв із ним і обидва не вітали один одного з днем народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції у ніч проти 17 грудня.

Його переобрали мером Харкова на третій термін під час місцевих виборів восени 2020 року. Тимчасово виконувати обов'язки міського голови буде секретар міськради Ігор Терехов.

Про те, чим запам'ятався Геннадій Кернес, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.