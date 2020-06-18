Колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін ініціював нову справу проти п'ятого президента Петра Порошенка – за отримання Томосу й освіту Православної Церкви України.

Про це він сам повідомив у своєму Telegram-каналі, додавши: "Відсидь за томос, Петю".

Добкін ініціював справу проти Порошенка

Він також опублікував свою заяву в ДБР:

"Так, маніпулюючи прагненнями православної спільноти України до об'єднання, Порошенко використовував церковні організації і релігійне протистояння для досягнення перемоги на виборах 2019 року. Такі злочинні дії Порошенко викликали загострення релігійного (міжконфесійного) протистояння і ворожнечі в державі... Проте, заяви Президента Порошенко П. А., рішення Парламенту, прийняті його політсилою, численні візити дипломатичних делегацій України в Стамбул, зустрічі з Константинопольським патріархом державних чиновників – дозволяють зробити висновок про те, що тема об'єднання православних конфесій України та доцільності створення помісної церкви перестала бути внутрішньою справою церкви. Відбулося активне політичне втручання й адміністративний тиск на священноначаліє і віруян Української Православної Церкви Московського і Київського патріархатів з метою змусити їх ухвалити проєкт створення ЕПЦ саме в тому форматі, який вважав правильним Порошенко П.О. і в той час президентські політичні кола", – йдеться в заяві.

За словами Добкіна, дії Порошенка "становить небезпеку для соціального миру і політичної стабільності в Україні і містять ознаки кримінальних діянь, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 161 (порушення рівноправності громадян в залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України ".

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенку про підозру в нібито тиску на главу Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби.

Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування – з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 18 червня, у рамках акції проти політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка тисячі людей пройшли маршем до Офісу президента Володимира Зеленського. Вони вимагають припинити наступ на армію, віру, мову і лідера опозиції.