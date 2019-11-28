Екснардеп від "Партії регіонів" Михайло Добкін у прямому ефірі погрожував п'ятому президенту Петру Порошенку, ексспікеру ВР Андрію Парубію й колишньому секретарю РНБО Олександру Турчинову.

Із відповідними заявами одіозний політик виступив на телеканалі ZIK, який пов'язаний із Віктором Медведчуком (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Добкін заявив про необхідність запровадження в Україні воєнного стану, після чого, за словами ексрегіонала, за законами військового часу необхідно буде розправитися з низкою політиків.

Михайло Добкін politeka.net

"Необхідно на місяць-два (максимум три) ввести в країні воєнний стан. І за законами воєнного часу на центральній площі – там, де пролилася перша кров людей, – повісити Петра Порошенка, Олександра Турчинова, це чудо з керівництва "Свободи" Олега Тягнибока.

А Андрія Парубія повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі", – сказав Добкін.

Як писав OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова заявила, що скандальний нардеп VIII скликання, глава партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін образився на неї через нещодавнє інтерв'ю.

Раніше Добкін розкритикував Яніну Соколову за її мову. На його думку, ведуча вжила польські слова замість українських. "Не треба плутати х*р із пальцем. Польські та інші чужорідні слова не впихай у рідну мову, рогулихо", – написав він.

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