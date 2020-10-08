Добкін назвав Майдан "злом" і "страшною бідою" України

Екснардеп і колишній мер Харкова Михайло Добкін назвав Помаранчеву революцію 2004-2005 рр. і Євромайдан 2013-2014 рр. "горем", "злом" і "страшною бідою".

Одіозну заяву політик зробив в ефірі авторської програми засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона. Він вважає, що дві революції – це нібито "технології", які "відкинули нас на багато років".

"Два Майдани – це технології, це зло, це горе. Це те, що нас відкинуло на багато років назад. Коли намагаються прикрити якимись фразами типу "демократія", "свобода", "народження нації"... Ніяка нація не народилася. Я не бачу нації сьогодні. Не ображайся. От не бачу. Це все штучні наративи, які нам намагаються прищепити. Я не бачу "гідності", я не бачу гідності у людей. Я бачу, що ті, хто активну участь брав у Майдані на стороні Майдану і в 2004-му, і в 2014 році, – це страх самому собі зізнатися, що "я мудак, я не так вчинив. Я був козел і повний ідіот, мене обдурили. Я йшов в течії", – сказав Добкін.

На уточнювальне питання, як він оцінює Майдан, він відповів: "Страшна біда".

Відзначимо, Добкін неодноразово висловлював свою підтримку "беркутівцям", які невиправдано жорстко діяли проти протестувальників на Майдані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Добкін розповів, що біглий експрезидент Віктор Янукович в Росії гримується до невпізнання, щоб вийти на вулицю.