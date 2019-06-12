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До Зеленського на килим? Суддів Вищої ради правосуддя викликали на Банкову

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До Адміністрації президента "для проведення розмов" 11 червня запросили трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя — Віктора Шапрана, Миколу Худика, Андрія Овсієнка.

Також запросили члена Третьої дисциплінарної палати Павла Гречківського. Про це повідомив "Главком", посилаючись на власні джерела у Вищій раді правосуддя.

Адміністрація президента України

Адміністрація президента України

Судово-юридична газета

Йшлося про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді внесення подання про звільнення з посад кількох суддів. Однак прізвища цих суддів наразі невідомі, зазначили інформатори.

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Як відомо, Вища рада правосуддя (до 2016 Вища рада юстиції) — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, дотримання норм Конституції та законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський скасував укази, які видав п'ятий глава держави Петро Порошенко "Про призначення членів Вищої ради правосуддя".

У скасованих указах йшлося про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.

Таким чином Зеленський знову порушив українське законодавство. Крім того, що не можна скасовувати попередні укази як такі, які вже виконані, укази чинного глави держави ще й суперечать закону "Про Вищу раду правосуддя", зазначили активісти.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Мельник Василий
Мельник Василий
ВСЕ СУДЫ ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ УКРАИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
все, хождение в суды закончилось? Ноги устают или расход бензина на колонну большой?
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Решетников Александр
Решетников Александр
А пущай эти "активисты" свое мнение забьют себе плашмя в задницу. ОБОЗ скоро начнет публиковать мнение бомжей как афторитетное. Уволил Зеленский педрилыных прихвостней законно и в рамках полномочий. Педрило в свое время не церемонился с "драконовскими" законами. Что поделаешь, если сам, падло, стал хуже Яныка..
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