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"До влади прийшли дальтоніки": Геращенко жорстко відповіла команді Зеленського

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Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на критику глави партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова на адресу української делегації в ПАРЄ.

Він негативно висловився про дипломатів з України, але ні слова не сказав про російських, яких повернули до складу Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомила на своїй сторінці в Facebook Геращенко.

"Кажуть, він буде спікером у майбутньому скликанні ВР. Зверніть увагу – ВР, а не Держдуми. Здається, що до влади в Україні приходять дальтоніки, які плутають чорне і біле, не вміють помічати очевидне і вміти дякувати тим, хто дійсно служив Україні", – підкреслила вона.

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Делегація в ПАРЄ

Делегація в ПАРЄ

Facebook Ірина Геращенко

Також Геращенко подякувала її колегам по ПАРЄ в складі української делегації та представникам країн, які протестували проти повернення Росії.

Як писав OBOZREVATEL, 26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), незважаючи на повернення Росії до цієї організації.

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Особи
Ірина ГеращенкоДмитро Разумков
Місце
Україна
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Ти Юджин
Ти Юджин
Ира, ты дура.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ти Юджин, Ну так твой идеал - Валька-пол-стакана...
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