До України прибув директор Європейського бюро ВООЗ: озвучено план візиту. Фото

У неділю, 13 грудня, з офіційним візитом до України прибули високопоставлені представники Всесвітньої організації охорони здоров'я – директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге і голова відділу з підтримки країн і надзвичайних ситуацій (CSE) Гундо Вайлер.

На порядку денному – реагування на епідемію коронавірусу в Україні, а також вакцинація і трансформація системи охорони здоров'я, повідомляється на сторінці представництва ВООЗ в Україні у Facebook (щоб подивитися фото, доскорольте сторінку до кінця).

До Києва прибули представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Facebook представництва ВООЗ в Україні

Насамперед вони зустрілися з головою представництва організації в Україні Ярно Хабіхтом і головним санітарним лікарем, заступником міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Протягом декількох днів вони також проведуть переговори з представниками Кабінету міністрів, ООН, гуманітарних організацій, партнерами з розвитку. Також запланована зустріч з медиками та відвідування лабораторного центру.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я зустрілися з Віктором Ляшком. Facebook представництва ВООЗ в Україні

Facebook представництва ВООЗ в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виділили три групи громадян, яких необхідно вакцинувати від коронавірусу. До неї входить 20 млн людей.