До складу виборчкому Ужгорода вдруге увійшов чоловік, який катував жінок

В Ужгороді представником "Опозиційного платформи – За життя" у міській виборчій комісії стала людина, яку раніше нібито засудили за насильство над жінками.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола. Комісія координує роботу 68 дільничних комісій, це більше тисячі чоловік, більшість з яких жінки.

Журналіст уточнив, що мова йде про Владислава Сергєєва, який в 2006 році був засуджений за згвалтування.

За даними джерела OBOZREVATEL, Сергєєв був засуджений за ч.1 ст.127 КК України (Катування).

Історія сталася ще в 2006 році. У повідомленні Глагола опублікував скрін статті з газети "Старий замок" за 2013 рік, де розповідається про кримінальну справу стосовно Сергєєва, в якому є два епізоди.

У статті сказано, що згідно з матеріалами кримінальної справи, Сергєєв одного вечора наздогнав на своєму автомобілі жінку, збив її, а потім посадив в салон і привіз до себе додому. Там, використовуючи фізичну силу, примушував її до орального сексу. Нічого не добившись, наступного дня він відвіз її додому. Жінка звернулася до правоохоронних органів. Поки вони шукали зловмисника, він знайшов нову жертву.

За інформацією видання, Сергєєв запросив до себе додому іншу жінку, з якою разом вживав алкоголь. Потім він також, застосовуючи фізичну силу, примушував її до орального сексу.

"Тортури цієї жертви тривали всю ніч. Владислав і душив дівчину, і засовував її голову під кран, бив по голові, розбив ніс", – сказано в статті.

У перерві між побоями дівчина змогла відправити СМСку сестрі, яка і врятувала її.

У статті зазначено, що розслідування і судовий процес тривали більше року. Сергєєв своєї провини не визнавав, стверджуючи, що його обмовляють. У підсумку його засудили до п'яти років позбавлення волі, але з в'язниці він вийшов раніше.

"На свободі Владислав відразу ж почав активну громадську діяльність. Кілька років тому він представлявся журналістам як голова благодійного фонду "Громадський крок". Тепер же колишній в'язень взявся ще й за політичну діяльність, ставши офіційним членом міської виборчої комісії від ОПЗЖ", – сказано у статті.

За інформацією видання Depo.Закарпатье на місцевих виборах у 2015 році Сергєєв Владислав Євгенович увійшов до складу Ужгородської міської виборчої комісії від місцевої організації Політичної Партії "Опозиційний блок".

На місцевих виборах у 2020 році він, за даними видання Голос Карпат, також став членом міської виборчої комісії від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня 2020 року, а 6 вересня стало останнім днем, коли партії могли подати копії рішень про участь своїх місцевих осередків до Центральної виборчої комісії. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL опублікував календар виборів.