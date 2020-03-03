До Ради внесли постанову про відставку Рябошапки

До Верховної Ради України внесено проект постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій.
Руслан Рябошапка
kp.ua
Сам текст на сайті парламенту поки відсутній, але його на своїй сторінці у Facebook оприлюднив один з авторів проекту постанови Максим Бужанський, представник "Слуги народу", член комітету з питань правоохоронної діяльності. Він же буде представлятиме документ на засіданні Верховної Ради.
Проект постанови про відставку Рябошапки
Макс Бужанський / Facebook
Проект постанови спрямований на розгляд керівництву ВР.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Верховній Раді вже зібрали 180 підписів (при необхідних 150) для відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.
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