До Ради внесли постанову про відставку Рябошапки

До Верховної Ради України внесено проект постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій.

Руслан Рябошапка kp.ua

Сам текст на сайті парламенту поки відсутній, але його на своїй сторінці у Facebook оприлюднив один з авторів проекту постанови Максим Бужанський, представник "Слуги народу", член комітету з питань правоохоронної діяльності. Він же буде представлятиме документ на засіданні Верховної Ради.

Проект постанови про відставку Рябошапки Макс Бужанський / Facebook

Проект постанови спрямований на розгляд керівництву ВР.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Верховній Раді вже зібрали 180 підписів (при необхідних 150) для відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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