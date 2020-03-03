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3 березня • оновлено в 21:58
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/ Політика

До Ради внесли постанову про відставку Рябошапки

2.3т
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До Верховної Ради України внесено проект постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

kp.ua

Сам текст на сайті парламенту поки відсутній, але його на своїй сторінці у Facebook оприлюднив один з авторів проекту постанови Максим Бужанський, представник "Слуги народу", член комітету з питань правоохоронної діяльності. Він же буде представлятиме документ на засіданні Верховної Ради.

Проект постанови про відставку Рябошапки

Проект постанови про відставку Рябошапки

Макс Бужанський / Facebook

Проект постанови спрямований на розгляд керівництву ВР.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Верховній Раді вже зібрали 180 підписів (при необхідних 150) для відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Макс Бужанський Руслан Рябошапка
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Коментарі
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну слава яйцам.наконец то
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
порохоботы и нацыки будут голосовать против, потому что он их крышует
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Гоша Злой
Гоша Злой
где же он столоваться будет?) да и *кредит* за дом во Франции как-то отдавать нужно...
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