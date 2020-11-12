До Ради пройшли б чотири партії, "Слуга" лідирує з низьким показником – опитування

Президентська партія "Слуга народу" залишається лідером у парламентському рейтингу за електоральними настроями населення. Її готові підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Загалом, чотири партії пройшли б до Верховної Ради, якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом. Про це свідчать результати опитування, проведеного на початку листопада Соціологічною групою "Рейтинг".

На другому місці після монобільшості – "Опозиційна платформа – За життя", за яку висловилися 17,1% респондентів, і "Європейська солідарність" – 15,4%.

Далі йдуть "Батьківщина" – 8,0%, "За майбутнє" – 4,5%, "Сила і честь" – 4,3%, Радикальна партія Ляшка – 4,3%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, "Голос" – 3,6%, "Свобода" – 3,5%, партія Шарія – 3,4%, "Українська стратегія Гройсмана" – 3,1%. Тоді як рейтинг інших політсил становить менше 3%.

За даними соціологів, "Слуга народу" продовжує зберігати сильні позиції в південних, а ОПЗЖ – у південно-східних областях України. "Батьківщину" підтримують у центрально-західних регіонах, "Європейську солідарність" у західних та в Києві, "За майбутнє" – теж у західних.

Також підкреслюється, що за ОПЗЖ, "ЄС", "Голос" і партію Шарія частіше голосують мешканці міст. А ось "Батьківщина", "За майбутнє" і Радикальна партія Ляшка вищу підтримку мають серед мешканців сільських територій. Водночас у "Слуги народу" електорат більш-менш рівномірно розподілений за типом поселення.

Зазначається, що соціологи опитали до 2000 громадян віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Соцопитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, тобто телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), якби вибори президента України відбувалися у жовтні, за Володимира Зеленського віддали голоси 33,3% тих, хто вже визначився із вибором.