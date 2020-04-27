До Ради подали законопроект про амністію

Юрій Сергієнко Політика 17:25, 27.04.2020 Оновлено: 17:28, 27.04.2020

У Верховній Раді України вперше з 2016 року зареєстрований законопроект про амністію засуджених.

Документ, поданий Кабінетом міністрів, зареєстрований 27 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Текст проекту закону "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2)" поки відсутній.

"Передано на розгляд керівництву", – сказано в картці документа.

OBOZREVATEL писав раніше, що нардеп Олексій Гончаренко анонсував реєстрацію законопроекту про амністію, який стане першим подібним документом з 2016 року.

За його словами, проект передбачає дострокове звільнення 1 960 із 32 942 ув'язнених.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"

"Має відповісти!" Кличко звільнив Слончака після гучного затримання за бійку з поліцією

Затриманому чиновнику КМДА терміново викликали швидку допомогу

Філатов вимагає у Зеленського справедливості замість політичних репресій

В Одесі в розпал карантину влаштували протести та рвонули на цвинтарі: з'явилися фото