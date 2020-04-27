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27 квітня • оновлено в 18:28
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До Ради подали законопроект про амністію

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У Верховній Раді України вперше з 2016 року зареєстрований законопроект про амністію засуджених.

Документ, поданий Кабінетом міністрів, зареєстрований 27 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Вперше за 4 роки: до Ради подали законопроект про амністію

Текст проекту закону "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2)" поки відсутній.

"Передано на розгляд керівництву", – сказано в картці документа.

Вперше за 4 роки: до Ради подали законопроект про амністію

OBOZREVATEL писав раніше, що нардеп Олексій Гончаренко анонсував реєстрацію законопроекту про амністію, який стане першим подібним документом з 2016 року.

За його словами, проект передбачає дострокове звільнення 1 960 із 32 942 ув'язнених.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю объявить мараторий на коменты и сутки не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Сташинский Богдан, предлагаю банить троляк болотных. Могу делать это даже на волонтерских началах.
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Політика

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