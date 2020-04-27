Вперше за 4 роки: до Ради подали законопроект про амністію

У Верховній Раді України вперше з 2016 року зареєстрований законопроект про амністію засуджених.

Документ, поданий Кабінетом міністрів, зареєстрований 27 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Текст проекту закону "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2)" поки відсутній.

"Передано на розгляд керівництву", – сказано в картці документа.

OBOZREVATEL писав раніше, що нардеп Олексій Гончаренко анонсував реєстрацію законопроекту про амністію, який стане першим подібним документом з 2016 року.

За його словами, проект передбачає дострокове звільнення 1 960 із 32 942 ув'язнених.

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