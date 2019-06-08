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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

До партії Вакарчука приєднався ще один відомий українець: хто він

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На позачергові вибори до Верховної Ради від партії українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос" йде заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін.

Про це повідомила прес-служба політсили на офіційному сайті. Відзначається, що Рахманін більше 30 років займається журналістикою, а останні 20 працює в ДТ.

"У політичній журналістиці я вже зробив усе, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті та роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", – цитує Рахманіна прес-служба "Голосу".

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

goloszmin.org

Крім роботи в "Дзеркалі тижня", він веде програму "Гра в класику" на телеканалі ZIK та "Апокриф" на Радіо НВ.

"Він був свідком багатьох ключових для незалежної України подій від конституційної ночі в 1996 році до артилерійських обстрілів на Сході. Всі ці роки супроводжував розвиток держави грунтовної аналітикою – вона стала обов'язковою джерелом інформації для тих, хто хоче орієнтуватися в українській політичній ситуації", – сказано в повідомленні.

Відомо, що до журналістики член "Голосу" встиг попрацювати продавцем у магазині, нічним сторожем, вантажником, фасувальником цегли на комбінаті будматеріалів.

Рахманін і Вакарчук

Рахманін і Вакарчук

goloszmin.org

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Святослав ВакарчукСергій Рахманін
Місце
Україна
Теги
політикаПартія Вакарчука "Голос"Выборы 2019вибори в Україні
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