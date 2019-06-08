До партії Вакарчука приєднався ще один відомий українець: хто він

На позачергові вибори до Верховної Ради від партії українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос" йде заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін.
Про це повідомила прес-служба політсили на офіційному сайті. Відзначається, що Рахманін більше 30 років займається журналістикою, а останні 20 працює в ДТ.
"У політичній журналістиці я вже зробив усе, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті та роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", – цитує Рахманіна прес-служба "Голосу".
Святослав Вакарчук
goloszmin.org
Крім роботи в "Дзеркалі тижня", він веде програму "Гра в класику" на телеканалі ZIK та "Апокриф" на Радіо НВ.
"Він був свідком багатьох ключових для незалежної України подій від конституційної ночі в 1996 році до артилерійських обстрілів на Сході. Всі ці роки супроводжував розвиток держави грунтовної аналітикою – вона стала обов'язковою джерелом інформації для тих, хто хоче орієнтуватися в українській політичній ситуації", – сказано в повідомленні.
Відомо, що до журналістики член "Голосу" встиг попрацювати продавцем у магазині, нічним сторожем, вантажником, фасувальником цегли на комбінаті будматеріалів.
Рахманін і Вакарчук
goloszmin.org
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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