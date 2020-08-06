До парламенту можуть потрапити чотири партії: опитування визначило лідерів

Якби парламентські вибори проводились наступної неділі до Верховної Ради потрапили би чотири партії. Очолює рейтинг партія "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня. Так, "Слугу народу" готові підтримати 25,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

Згідно з опитуванням, серед тих українців, хто визначився і прийде на вибори, голоси розподілилися б таким чином:

"Слуга народу" – 25,9%

"Опозиційна платформа – за життя" – 17,6%

"Європейська солідарність" – 15,7%

"Батьківщина" – 10,4%.

Решта партій зі значним відривом від цієї четвірки не дотягують до прохідного бар’єра.

Половина опитаних, які обирали партії зазначили, що цілком упевнені у своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені, сказано у результатах.

Результати опитування групи "Рейтинг"

Згідно з дослідженням, найбільше і найшвидше падіння демонструє партія Зеленського. При цьому для решти партій з групи лідерів соціологи фіксують поступове зростання. Зазначимо, опитування групи "Рейтинг", яке було проведено 21 липня, показало, що якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, за "Слугу народу" готові проголосувати 27,9% тих, хто визначився. Тепер же цей показник знизився на 2%.

Так само збільшується кількість незадоволених ситуацією в країні. Лише кожен п’ятий українець нині вважає, що справи в Україні ідуть у правильному напрямку.

Результати опитування групи "Рейтинг"

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження – не більш як 2,2%.

Терміни проведення дослідження: 5 серпня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за Володимира Зеленського на виборах президента готова проголосувати лише третина українців.