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9 вересня • оновлено в 11:14
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"До Нового року попрацюємо — і все!" Богдан здивував зверненням до Зеленського після обміну полоненими

160.7т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента України Андрій Богдан відзначився неоднозначною заявою після обміну полоненими з Росією.

У мережу потрапило відео, як глава держави Володимир Зеленський обійняв і привітав Богдана з поверненням українців додому.

"Я ж кажу: ще до Нового року попрацюємо, і все", – відповів президенту Богдан.

"І все..." – засміявся у відповідь Зеленський.

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Що саме мав на увазі Богдан – невідомо. Ймовірно, так він пожартував про ефективність роботи президента і виконання завдань його команди.

Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

Скріншот

Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру. У той же час Путіна закликали звільнити решту українців.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОКУПАНТАМ ОТ НОЖА БЛАТНЫХ ДОНБАССА!!!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
КИНО ИЛИ КОНЦЕРТ?
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
приватизация земель (в том числе в пользу иностранных компаний), передача газотранспортной системы польско-американскому концерну, развертывание еще двух баз сша и нато, завершение выполнения подписанных еще при порошенко межгосударственных соглашений с израилем о "развитии" (читай, о передаче) причерноморского сельского хозяйства и гостинично-туристического бизнеса - как раз до нового года успеют...
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