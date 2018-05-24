Вердикт по Boeing-777: Ар'єв сказав, що це означає для Росії

Підтвердження об'єднаною слідчою групою того факту, що малайзійський Boeing-777 був збитий російським "Буком", означає завершення великого етапу.

"Я думаю, що принаймні завершення великого етапу, так точно. Треба подивитися, що саме конкретно повідомляє слідча група, але якщо вони визначилися, і встановили цей факт, далі можуть бути встановлені деталі і передача в суд", – сказав в коментарі OBOZREVATELнародний депутат від фракції БПП Володимир Ар'єв.

За його словами, таке рішення унеможливлює різноманітні маніпуляції з боку Росії в майбутньому.

На питання, хто ж має сісти на лаву підсудних за збиття літака, нардеп відповів: "Це залежить від того, що буде у обвинувальному акті і яку позицію займе прокуратура. Оскільки я розумію, суд буде відбуватися в Нідерландах".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна зробить все можливе, щоб дії Російської Федерації як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку в Міжнародному Суді ООН у рамках розгляду ініційованої нами на початку минулого року справи.