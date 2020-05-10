До мурашок: в мережі з'явилися ефектні кадри монумента "Вічна Слава" в День Перемоги

Політика 13:34, 10.05.2020 Оновлено: 14:26, 10.05.2020

У мережі з'явилося відео ранкового покладання квітів до меморіалу "Вічна Слава" у Дніпрі.

На кадрах з висоти знята площа навколо монумента, де на той момент не було ні натовпів людей, ні машин.

У пустельній тиші оглядовий майданчик виглядає просто неймовірно.

Коментувати
Політика

Дивіться також

ЗСУ 9 травня звільнили Маріуполь від окупантів Росії: в мережі показали знакове відео

Венедіктова привітала українців з 9 травня і процитувала Лещенка: мережа в гніві

Померли обидва, врятувати не встигли: у Кропивницькому два брати-лікарі заразилися COVID-19

Неудобные вопросы о войне

Сивохо заявив, що 9 травня його команда поклала квіти в Донецьку. Фото