До комітету нацбезпеки Верховної Ради увійшов затятий фанат Путіна: всі подробиці

Позафракційний депутат-мажоритарник Руслан Требушкін увійшов до комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це сказано в прийнятому парламентом проекті постанови №2394 про зміну постанови про обрання нардепів в парламентські комітети.

Крім призначення Требушкіна, посаду отримала Леся Василенко з "Голосу" – член комітету з питань екологічної політики та природокористування (раніше входила до складу бюджетного комітету).

Требушкін висувався на виборах по 50-му округу Донецької області від "Опозиційного блоку", який не пройшов 5% бар'єр. У Раді він не входить ні в одну з фракцій, але в той же час є членом групи з міжпарламентських зв'язків з США.

Руслан Требушкін ФБ нардепа

Особистість Требушкіна є вельми скандальною. Раніше він був соратником Віктора Януковича та входив в "Партію регіонів". Під час євромайдан нардеп координував доставку шкарпеток і їжі для "Беркута" до Києва.

Більш того, раніше Требушкін, згадуючи анексію Криму, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив". Однак після вигнання Януковича він раптово "перевзувся" і почав зображати з себе патріота України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого літа Требушкін загримів у новий скандал. Будучи мером Покровська, він опублікував знімки дітей на тлі українського і російського прапора, натякаючи на дружбу з країною-агресором.

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