До команди адвокатів Порошенка долучився експерт ЄСПЛ: заявив, що справи політвмотивовані

Колишній старший юрист Європейського суду з прав людини, визнаний експерт у галузі європейського права Грегорі Туан Ді Дьйодоне, який долучився до команди захисту п’ятого президента України, наголосив, що справа проти Порошенка мотивована політичними міркуваннями.

У своїй офіційній заяві, яка опинилася у розпорядженні OBOZREVATEL, він наголосив, що після першого перегляду так званих справ проти Порошенка, дійшов до висновку про те, що вони політвмотивовані.

"Сьогодні я маю честь бути одним із адвокатів пана Петра Порошенка, колишнього президента-реформатора та одного з лідерів опозиції в Україні. Після першого вивчення елементів його справи та надмірних і непослідовних обвинувачень, висунутих проти нього, можу без розумних підстав для сумнівів стверджувати, що порушене провадження у цій справі нагадує таке, що є у своїй основі вмотивоване політичними міркуваннями", – заявив адвокат.

"До такого висновку мене привели обставини неспокійного політичного контексту, який існує в Україні від травня 2019 року, відсутність незалежної від нинішнього вищого керівництва держави Генеральної прокуратури, дефіцит справедливості у поспішному здійсненні провадження проти пана Порошенка та викриття за результатами телефонного прослуховування від листопада 2019 року",– зазначив європейський юрист.

Він підкреслив, що у такий спосіб влада в Україні порушує численні положення Європейської Конвенції про права людини і, зокрема, порушення статті 18 ЄСПЛ, що забороняє використовувати політичні мотиви для обмеження свобод, Статті 6, пункту 2 (презумпція невинуватості) та статті 5 (право на свободу).

"Як досвідчений юрист з прав людини, я стурбований таким станом справ в Україні і закликаю до демократичного розвитку у напрямі повного та ефективного дотримання принципів верховенства права", – наголосив Грегорі Туан Ді Дьйодоне.

Як повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков Грегорі Туан готуватиме позицію щодо заборони політично вмотивованих переслідувань.

"До нашої адвокатської команди підключається авторитетний Страсбурзький адвокат Грегорі Туан, в минулому старший юрист ЄСПЛ. Він буде готувати нашу позицію щодо порушення ст. 18 Конвенції – заборона політично мотивованих переслідувань. За його словами, вже зараз там є на що звернути увагу суду", – зазначив він у Facebook.

Заява Іллі Новікова

Заява Іллі Новікова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва 18 червня ухвалив відкласти засідання з обрання п'ятому президентові Петру Порошенку запобіжного заходу у справі про нібито порушення при призначенні заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до 1 липня.