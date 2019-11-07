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7 листопада • оновлено в 18:25
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"До кінця року": Зеленський жорстко висловився про проблеми в "Слузі народу"

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Президент України Володимир Зеленський має намір зробити висновки по народних депутатах від "Слуги народу" до кінця поточного року.

Зеленський дав нове інтерв'ю, проїхавшись за кермом автомобіля. Президент звернув увагу, що уважно стежить за "новими обличчями" в парламенті і визнав наявність певних проблем у фракції.

"Ганебні смски... Вони теж є. Є ганебні чутки. Але я радий, що поки це лише чутки. Є мінуси статистики з боку того чи іншого депутата. Але ми стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", - заявив президент.

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"Кожен депутат повинен розуміти, що вони мають голосувати за закони, які треба народу", - підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський вже давав інтерв'ю за кермом Tesla. У липні він проїхався по Києву на елітному електрокарі, звернувшись до українців з приводу виборів до Верховної Ради.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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