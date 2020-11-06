До Київської міськради пройшли сім партій

За підсумками місцевих виборів, до Київської міської ради пройшли сім партій.

Про це, посилаючись на дані Київської міської територіальної виборчої комісії (ТВК), повідомило агентство "Інтерфакс-Україна". Лідерство отримала партія "Європейська солідарність".

Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 6 листопада, головою Київської міської ТВК Валентиною Корольковою даними, "ЄС" отримала 20,52% голосів виборців, "УДАР" – 19,98%, "Єдність Олександра Омельченка" – 8,74%, "ОПЗЖ" – 7,81%, "Слуга народу" – 7,53%, "Батьківщина" – 7,49%, "Голос" – 5,97%.

Інші партії не подолали 5%-ний бар’єр.

Згідно з розрахунками "Інтерфакс-Україна", "ЄС" отримає в Київраді 32 місця зі 120, "Удар" – 31, "Єдність" – 13, "ОПЗЖ" і "Слуга народу" – по 12, "Батьківщина" – 11 і "Голос" – 9.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за даними ЦВК, другий тур місцевих виборів пройде в 15 українських містах 15 і 22 листопада.