До Києва прибуло близько 10 тисяч уболівальників на фінал ЛЧ-2018

Тільки за останню добу до України прибуло сім тисяч уболівальників переважно через столичні аеропорти. За порядком на фіналі Ліги чемпіонів у Києві спостерігатимуть 10 тисяч правоохоронців.Українські прикордонники зустріли і оформили майже 10 тисяч громадян, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Лише за останню добу зафіксовано прибуття семи тисяч осіб, повідомили в суботу, 26 травня, в прес-службі Держприкордонслужби України.

Головний потік припадає на столичні аеропорти. Однак нерідко прибуття вболівальників фіксується через аеропорти Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська та через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС. Саме 26 травня очікується прибуття найбільшої кількості вболівальників як чартерними рейсами, так і автобусами переважно через західну ділянку кордону.

Пускають не всіх

Однак потрапити на свято футболу до Києва змогли не всі. У відомстві наголосили, що прикордонники відмовили у в'їзді в країну шістьом особам. Ще двох не впустили в країну через порушення порядку потрапляння на територію Автономної республіки Крим.

Серед тих, кому відмовили у в'їзді, було й четверо громадянам РФ. Як виявилося, вони належали до ультрас футбольного клубу "Торпедо". Четверо росіян віком від 21 до 28 років мали намір потрапити в Україну на автомобілі "Форд" через пункт пропуску "Нові Яриловичі", розташованого в Чернігівській області на кордоні з Білоруссю, інформує прес-служба українських прикордонників. Під час огляду в них було знайдено "символіку з агресивними елементами зображення".

10 тисяч правоохоронців

Тим часом у МВС повідомили про плани залучити в суботу з другої половини дня й до завершення матчу 10 тисяч правоохоронців, передає інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом" відбудеться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 26 травня.