"До "гулагів" замість ЧС-2018: в Європарламенті дали жорстку пораду лідерам країн ЄС

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала лідерів ЄС і дипломатів поїхати замість Чемпіонат світу з футболу в Російській Федерації в "гулаги", щоб на власні очі переконатися в тому, як там утримують політв'язнів.

"Коли стартує чемпіонат світу з футболу, ми не повинні забувати тих, хто продовжує страждати від рук Путіна. Понад 150 осіб на сьогодні перебувають за ґратами через їхні політичні погляди", - сказала євродепутат під час дебатів на засіданні ЄП в Страсбурзі (Франція) 14 червня, передає "Радіо Свобода".

Гармс закликала ФІФА докласти зусиль для звільнення політв'язнів і прив'язати повагу до прав людини до вибору країн, які проведуть наступні чемпіонати світу.

"Лідери країн ЄС, їдьте не на чемпіонат, а їдьте до російських "гулагів", щоб побачити, у яких умовах утримуються й голодують Сенцов та інші політичні в’язні", - підкреслила політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, хто зі світових лідерів прибуде на церемонію відкриття Чемпіонату світу-2018.

Під час дебатів депутати Європарламенту закликали їх бойкотувати ЧС в Росії. Крім того, в ЕП прийняли резолюцію з вимогою до російської влади негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова та інших українців, затриманих в РФ і Криму.