До другого туру виборів мера виходять Пальчевський і Кличко, – букмекери

Марія Шевчук Політика 13:26, 10.10.2020

Напередодні місцевих виборів букмекерські контори почали активно приймати ставки на те, хто ж займе крісло мера в столиці, повідомляє "24 канал".

Так, згідно з останніми котируваннями, найбільші шанси на перемогу у чинного міського голови Віталія Кличка. Ставки на його тріумф приймають з коефіцієнтом 1,07. На другому місці розташувався Андрій Пальчевський з коефіцієнтом 2,5.

Слідом йде Ігор Смешко (коефіцієнт 8). У той же час, букмекери не вірять в перемогу Сергія Притули (10) та Ірини Верещук (15).

Нагадаємо, за даними останніх соціологічних опитувань, Пальчевський скорочує відставання від Кличка.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Азербайджан змінює статус-кво в Карабасі

Литвин назвав Кравчука "патентованою політичною повією"

У Бішкеку ввели НС, а колишній президент Киргизстану оголосив про "третю революцію"

Верховний суд зобов'язав президента говорити українською

Приватні лабораторії проводитимуть безкоштовні тести на COVID-19: що вирішив Кабмін