До другого туру виборів мера виходять Пальчевський і Кличко, – букмекери

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Політика
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Віталій Кличко та Андрій Пальчевський балотуються в мери Києва

Напередодні місцевих виборів букмекерські контори почали активно приймати ставки на те, хто ж займе крісло мера в столиці, повідомляє "24 канал".

Так, згідно з останніми котируваннями, найбільші шанси на перемогу у чинного міського голови Віталія Кличка. Ставки на його тріумф приймають з коефіцієнтом 1,07. На другому місці розташувався Андрій Пальчевський з коефіцієнтом 2,5.

Слідом йде Ігор Смешко (коефіцієнт 8). У той же час, букмекери не вірять в перемогу Сергія Притули (10) та Ірини Верещук (15).

Нагадаємо, за даними останніх соціологічних опитувань, Пальчевський скорочує відставання від Кличка.

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