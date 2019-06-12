"До $6 млн": Разумков фактично підтвердив продаж місць у "Слузі народу"

У президентській партії "Слуга народу" заявили, що не готові відповідати за дії їх регіональних представників, які отримували гроші за продаж місць у політсилі.

Із такою позицією виступив глава партії Дмитро Разумков, передає "Страна".

Так, він розповів, що готовий вислухати журналістів і правоохоронців, у яких є інформація про торгівлю місцями в списках: "Якщо десь в областях діти лейтенанта Шмідта брали гроші за потрапляння в список, ми за це не готові відповідати. Чув, ціна коливається від 200 тисяч доларів до 6 млн доларів".

Дмитро Разумков РБК-Україна

Крім того, Разумков пообіцяв виключити з партії кандидатів, які потрапили туди "випадковим" чином.

"Будемо серйозно розбиратися. Якщо ми отримаємо підтвердження, що ці люди – випадкові – виключимо", – сказав він.

У Разумкова також поцікавилися, чи спілкувався він особисто з 25-річною тусовщицею з Києва Іриною Панченко, яка потрапила в списки партії під номером 73. ЗМІ запідозрили, що її місце було куплено.

"З цією людиною я особисто не спілкувався. Частина людей до нас прийшла від регіональних команд, які давали рекомендації, яким ми вірили. Ці люди працювали з нами на президентській кампанії. Якщо людина готова це підтвердити і з урахуванням процедури постпраймеріз, висновки будуть зроблені", – відповів він.

Примітно, що Панченко незабаром після заяви Разумкова дійсно виключили з партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників вибирали в кілька етапів. Всі бажаючі заповнили анкети за ізраїльською моделлю, пройшли співбесіди і запропонували проекти законів.

Водночас журналісти запідозрили політсилу в проплаченості ухвалення рішення щодо кандидатів.

Олії у вогонь підливають і з інших "таборів". Зокрема, глава штабу партії "Сила і честь" Дмитро Гордон закликав президента Володимира Зеленського не допустити потрапляння "негідників" у списки політсили "Слуга народу". "У вашу фракцію вже затягують троянських коней, у список. Там уже, як мені кажуть, продають місця, від 500 тисяч до мільйона доларів за місце. Я впевнений, Володимир Зеленський цього не знає, він дуже порядна людина", – заявив Гордон.

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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