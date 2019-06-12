ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"До $6 млн": Разумков фактично підтвердив продаж місць у "Слузі народу"

31.9тЧитати матеріал російською

У президентській партії "Слуга народу" заявили, що не готові відповідати за дії їх регіональних представників, які отримували гроші за продаж місць у політсилі.

Із такою позицією виступив глава партії Дмитро Разумков, передає "Страна".

Так, він розповів, що готовий вислухати журналістів і правоохоронців, у яких є інформація про торгівлю місцями в списках: "Якщо десь в областях діти лейтенанта Шмідта брали гроші за потрапляння в список, ми за це не готові відповідати. Чув, ціна коливається від 200 тисяч доларів до 6 млн доларів".

Новини
Не витримав атаки: скандальний екс-заступник міністра оборони відмовився від місця в "Слузі народу"

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

РБК-Україна

Крім того, Разумков пообіцяв виключити з партії кандидатів, які потрапили туди "випадковим" чином.

"Будемо серйозно розбиратися. Якщо ми отримаємо підтвердження, що ці люди – випадкові – виключимо", – сказав він.

У Разумкова також поцікавилися, чи спілкувався він особисто з 25-річною тусовщицею з Києва Іриною Панченко, яка потрапила в списки партії під номером 73. ЗМІ запідозрили, що її місце було куплено.

"З цією людиною я особисто не спілкувався. Частина людей до нас прийшла від регіональних команд, які давали рекомендації, яким ми вірили. Ці люди працювали з нами на президентській кампанії. Якщо людина готова це підтвердити і з урахуванням процедури постпраймеріз, висновки будуть зроблені", – відповів він.

Примітно, що Панченко незабаром після заяви Разумкова дійсно виключили з партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"

Блоги / думки

ads pixel