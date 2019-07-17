"ДНР" закликала Україну до термінового обміну полоненими: що відомо

В "ДНР" запропонували Україні в терміновому порядку провести обмін полоненими в форматі "всіх на всіх".

Про це заявила в середу, 17 липня, представниця терористів під час засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Дар'я Морозова.

За її словами, на підконтрольній Україні території утримується 101 особа, тоді як в "ДНР" - 50.

"На це [для підготовки списку] нам буде потрібно близько місяця, українська сторона запросила близько шести тижнів", – заявили в "ДНР".

Ілюстрація, обмін полоненими Подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна домовилася з Росією про обмін полоненими в форматі 15 на 15 або 10 на 10.

Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко розповів, що попередня домовленість була досягнута на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

Ще раніше президент України Володимир Зеленський зателефонував голові РФ Володимиру Путіну з метою обговорити питання звільнення полонених моряків.

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