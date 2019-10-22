У "ДНР" винесли вирок полоненому журналісту: МЗС України звернулося до Кремля

Міністерство закордонних справ України зажадало негайного звільнення журналіста Станіслава Асєєва (псевдонім Васін), якого т.з. Верховний суд "ДНР" засудив до 15 років позбавлення волі.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства, поширеній пресслужбою. МЗС висловило категоричний протест Російської Федерації в зв'язку з так званим судовим рішенням.

"Незаконне утримування і псевдовирок Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню", – сказано в тексті.

У міністерстві підкреслили, що незаконне позбавлення волі є кримінальним злочином, а всі причетні до утримання Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити незаконне позбавлення волі громадянина України Асєєва та посилити тиск на РФ із метою безумовного звільнення всіх громадян України, яких утримують у заручниках на території Росії і тимчасово окупованих територіях України", – зазначили у відомстві.

Станіслав Асєєв (Васін) hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Терористи "ДНР" оголосили у розшук українського журналіста Асєєва, що зник в окупованому Донецьку 2 червня 2017 року.

Окупанти підтвердили інформацію про затримання Асєєва.

Український журналіст, якого терористи "ДНР" рік утримували в неволі, оголосив голодування.

У "ДНР" звинуватили взятого у полон Асєєва (Васіна) в роботі на українську розвідку і запідозрили його навіть у можливій причетності до ліквідації бойовиків Арсена Павлова (Моторола) і Михайла Толстих (Гіві).

Терористи оприлюднили через пропагандистські ЗМІ Росії постановкове зізнання полоненого українського журналіста у шпигунстві.

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