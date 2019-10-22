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22 жовтня • оновлено в 20:35
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У "ДНР" винесли вирок полоненому журналісту: МЗС України звернулося до Кремля

1.8т Читати матеріал російською

Міністерство закордонних справ України зажадало негайного звільнення журналіста Станіслава Асєєва (псевдонім Васін), якого т.з. Верховний суд "ДНР" засудив до 15 років позбавлення волі.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства, поширеній пресслужбою. МЗС висловило категоричний протест Російської Федерації в зв'язку з так званим судовим рішенням.

"Незаконне утримування і псевдовирок Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню", – сказано в тексті.

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У міністерстві підкреслили, що незаконне позбавлення волі є кримінальним злочином, а всі причетні до утримання Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити незаконне позбавлення волі громадянина України Асєєва та посилити тиск на РФ із метою безумовного звільнення всіх громадян України, яких утримують у заручниках на території Росії і тимчасово окупованих територіях України", – зазначили у відомстві.

Станіслав Асєєв (Васін)

Станіслав Асєєв (Васін)

hromadske.ua

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР Новини Донбасу Міністерство закордонних справ України
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Та що до них звертатись? Он Хашоггі розчленували - чим усе скінчилось?...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну, раз это "псевдоприговор", значит и переживать не о чем. Он же не настоящий.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Укpаиня как всегда сысыкляво в3визгнула и обратилась к своим хозяевам х з куда. Забыли кaкeлы шо уже не 2015 год, когда их скулeж слушали в ЕС и США . Укpо
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
укротeppoристы никому не нужны
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