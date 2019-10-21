"Дно!" Вакарчук жорстко висловився за скандал із Гонтаревою та "Кварталом 95"

Народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував гумористичний номер студії "Квартал 95", де висміяли підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Політик в Facebook написав, що вся ситуація є повним провалом.

"Історія з Кварталом і хором – дно. Крапка", – коротко написав він.

Пост Вакарчука за кілька годин зібрав більше 6,7 тисячі лайків. Понад 500 коментарів і майже 400 поширень.

"З дна ще постукають. Вони сміються над нами, а ми плещемо у долоні і вибираємо нами керувати", "Цей хор дійсно український?". Здається, там все артисти "російськомовні","Квартал завжди був антиукраїнським, але хор, це просто ганьба" , "С кварталу не дивуюся. Але хор? Я в шоці – це крах культури", – писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Пізніше Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за номер "95 кварталу".

При цьому сама Гонтарева повідомила, що дізналася про скандальний номері за участю хору Верьовки від своїх друзів. А сам виступ назвала "соромом".

Також художній керівник хору зізнався, що рішення про виступ приймав особисто і йому дуже соромно.

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