Подивилася черговий винос помиїв про Бориса Філатова. Опоненти мера Дніпра усіма залишилися силами намагаються зробити все можливе, щоб знищити чинного главу міста, перед другим туром виборів.

На 1 + 1 інших важливих тем немає, тільки бруд про Філатова. Скільки можна гадити ??

"Я чув стільки наклепу на Вашу адресу, що у мене немає сумнівів: Ви - прекрасна людина!" Як точно сказано і так є в реальності. Бориса я знаю дуже багато років, він людина неординарна і запальний, грубий і різкий, при цьому колосальної душевної доброти і людяності. А найбільше він трудоголік і творець. Я не знаю, де він бере сили. Його ображають, обзивають, заводять кримінальні справи, погрожують, а він йде по дворах до простих людей. Поговорити, почути, обговорити.

Тонни помиїв, ненависті і цькування, а тисячі людей віддають йому свої голоси і дякують. Мер, який розмовляє і чує народ! Я завжди говорю про нього, що Філатов, це український Ілон Маск.

Людина – мріє і людина – робить, людина – дивиться далеко вперед. Дніпро, місто-герой, місто вистояв на початку війни, місто зовсім поруч від війни. Краснов, Царьов, люди не добра і не честі, все давно знають ці імена.

Дніпряни, скоро другий тур виборів, не дайте шанс нікчемним людям захопити місто !! Ви повинні зробити свій вибір самі !! Дайте шанс людині, яка любить своє місто, багато працює, можливо в чомусь помиляється, але головне, що він ніколи не зрадить і не кине наш Дніпро в біді ..

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