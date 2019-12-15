Дніпряни можуть звертатися до міськради щодо проблем із позабалансним житлом і мережами – Філатов

Дніпряни, котрі мешкають у відомчому житлі, мають проблеми з будинками ОСББ і ЖБК або позабалансними для міста мережами, не повинні почуватися покинутими.

На цьому мер Борис Філатов наголосив у коментарі до нового випуску авторської програми на своєму youtube-каналі. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Для цього буде створено робочу групу, котру очолить депутат міськради, голова бюджетної комісії Артем Хмельников. Заявки можна надсилати за адресою: zhytlo.dnipro@gmail.com.

"Усі люди, кого стосується ця проблема, від сьогодні можуть звертатися в мерію і вимагати від відповідних фахівців проблему цю вирішити. Ми не зможемо вирішити її завтра або післязавтра. Але принаймні, як це робилося роками і десятиліттями, ми більше не будемо її не помічати. У місті ніхто не має права себе почувати покинутим", — сказав Борис Філатов.

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