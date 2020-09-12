Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників

У самому центрі Дніпра, на площі Героїв Майдану, з нагоди Дня міста вже традиційно проходить яскравий арт-проєкт "Битва хорів". Змагання влаштовують вже четвертий рік поспіль. Цього разу в ньому взяли участь 15 хорових колективів міста.

"Традиційний захід "Битва хорів" цього року має трохи незвичний формат. Через карантин змагання між учасниками проходитиме здебільшого дистанційно. Колективи з усіх куточків міста виходитимуть на зв'язок та співатимуть онлайн. Їхні виступи ми зможемо бачити на великому екрані на сцені. Родзинкою є те, що інтерактивно всі вони заспівають фінальну пісню "Битви хорів" разом", - розказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Колективи обрали для виконання українські та світові хіти. Під час виступів всі учасники хорів танцюють.

"Для виступу ми взяли популярні український та англомовний хіти. Можу сказати, що і виконавцям, і слухачам більше "заходить", коли пісня впізнавана. "Битва хорів" – це дуже гарна ідея, по-перше, це можливість показати свої вміння, а по-друге – це сучасний формат, адже часи змінюються, і дуже добре, що ми встигаємо бути актуальними", - зауважила викладачка музичної школи № 17 Юлія Майко.

Глядачі навколо сцени не тільки підспівують виконавцям, а й підтанцьовують.

"Це таке захоплююче видовище. Ми вже півгодини спостерігаємо, нам дуже подобається, навіть підтанцьовуємо. Бачимо, як всі стараються. Для нас поки немає фаворитів, адже всі співають так гарно. У Дніпрі дуже талановиті діти, і це без перебільшення", - поділилися враженнями дніпрянки Марія та Ксенія.