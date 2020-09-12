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Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
1,3 т.
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт 'Битва хорів' зібрав понад 400 учасників

У самому центрі Дніпра, на площі Героїв Майдану, з нагоди Дня міста вже традиційно проходить яскравий арт-проєкт "Битва хорів". Змагання влаштовують вже четвертий рік поспіль. Цього разу в ньому взяли участь 15 хорових колективів міста.

"Традиційний захід "Битва хорів" цього року має трохи незвичний формат. Через карантин змагання між учасниками проходитиме здебільшого дистанційно. Колективи з усіх куточків міста виходитимуть на зв'язок та співатимуть онлайн. Їхні виступи ми зможемо бачити на великому екрані на сцені. Родзинкою є те, що інтерактивно всі вони заспівають фінальну пісню "Битви хорів" разом", - розказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Колективи обрали для виконання українські та світові хіти. Під час виступів всі учасники хорів танцюють.

Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників
Дніпро продовжує святкувати: арт-проєкт "Битва хорів" зібрав понад 400 учасників

"Для виступу ми взяли популярні український та англомовний хіти. Можу сказати, що і виконавцям, і слухачам більше "заходить", коли пісня впізнавана. "Битва хорів" – це дуже гарна ідея, по-перше, це можливість показати свої вміння, а по-друге – це сучасний формат, адже часи змінюються, і дуже добре, що ми встигаємо бути актуальними", - зауважила викладачка музичної школи № 17 Юлія Майко.

Глядачі навколо сцени не тільки підспівують виконавцям, а й підтанцьовують.

"Це таке захоплююче видовище. Ми вже півгодини спостерігаємо, нам дуже подобається, навіть підтанцьовуємо. Бачимо, як всі стараються. Для нас поки немає фаворитів, адже всі співають так гарно. У Дніпрі дуже талановиті діти, і це без перебільшення", - поділилися враженнями дніпрянки Марія та Ксенія.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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